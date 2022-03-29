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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 марта

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 марта
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столичном регионе во вторник, 29 марта, ожидается облачная погода, также возможен мокрый снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве днем температура воздуха составит от одного до трех градусов тепла. При этом ночью прогнозируется понижение до минус шести градусов.

Также в этот день ожидается северо-западный ветер со скоростью пять-десять метров в секунду. Ночью порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 730–736 миллиметров ртутного столба.

29 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы и Подмосковья в течение всей недели ожидают осадки. Несмотря на это, снег в конце марта является обыденностью, а его количество в настоящее время даже ниже нормы, уточнил он.

До 29 марта в столице будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в эти дни в столице ожидаются дождь и снег, также возможны сильные порывы ветра.

Столичные службы начали работать в режиме повышенной готовности в преддверии непогоды. Так, специалисты непрерывно проверяют состояние улиц и дорог, а также проводят работы в соответствии с погодными условиями согласно регламенту.

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