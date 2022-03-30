Товарооборот между Москвой и Турцией в 2021 году вырос почти на 67 процентов

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В прошлом году товарооборот Москвы и Турции превысил 14,8 миллиарда долларов, что на 66,7 процента больше аналогичного показателя за 2020 год. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он назвал Турцию крупным партнером России в экономике и торговле. Страна, уточнил заммэра, привлекательна для иностранных компаний географическим положением, льготным налогообложением, низкими ставками на импорт и конкурентной экономикой.

— Российский товарооборот с этой страной в 2021 году вырос на 56,6 процента и составил почти 33 миллиарда долларов, при этом доля столицы в нем составляет 44,9 процента, — рассказал заммэра.

По словам Ефимова, Москва входит в первую пятерку среди российских экспортеров несырьевых неэнергетических товаров в Турцию. Город обеспечивает 7,5 процента от общего объема поставок страны. Он отметил, что экспорт увеличивается за счет растущего спроса со стороны турецких партнеров.

Как добавил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в прошлом году город экспортировал товаров несырьевого неэнергетического сектора в Турцию на 30,2 процента больше, чем годом ранее. Он уточнил, что такой рост вызван повышенным спросом со стороны Турции на товары машиностроительной отрасли.

По словам Овчинского, совокупный импорт Турции в прошлом году на эти товары вырос на 22,5 процента и составил 30,96 миллиарда долларов. Также он отметил, что на 16,5 процента увеличился импорт электрических устройств и аппаратуры связи, составив 19,97 миллиарда долларов.

Москва же в 2021 году чаще всего закупала у турецких партнеров одежду, обувь и моющие средства. Объем импорта составил 2,5 миллиарда долларов, пишет официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что товарооборот между российской столицей и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в прошлом году вырос на 116 процентов и превысил 1,1 миллиарда долларов.