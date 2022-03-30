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Более 60 клятв дали московские кадеты в Музее Победы за 2,5 месяца

Полина Долганова

Город
Более 60 клятв дали московские кадеты в Музее Победы за 2,5 месяца
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

С начала года в Музее Победы состоялось 65 церемоний торжественных клятв кадетов. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

Так, после окончания зимних каникул (12 января) столичные школьники практически ежедневно клялись в верности кадетскому братству. В Зале Славы музея ученики обещали любить Россию и дорожить почетным званием кадета.

В рамках церемонии школьники также возлагали цветы в Зале памяти и скорби и смотрели уникальную трехмерную инсталляцию под названием «Дорога к Победе».

До этого в Музее Победы открылась выставка «Театр в годы войны». Выставка рассказывает о роли театра в годы войны и вкладе актеров в Победу. Гости выставки смогут увидеть редкие фотографии военного времени, театральный реквизит и личные вещи актеров, которые продолжали свою творческую деятельность.

26 марта Музей Победы посетила группа школьников из Донбасса. Ребята побывали на концерте, прошедшем в рамках фестиваля «Журавли Победы», и посмотрели диорамный комплекс и экспозиции в рамках обзорной экскурсии.

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