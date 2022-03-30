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В народном месяцеслове дата получила название Кирилл — дери полоз. Православная церковь в этот день почитает святителя Кирилла Иерусалимского.

Согласно традициям, в этот день можно предсказать свое будущее с помощью Луны. Нужно выйти на улицу в полночь и загадать себе идеальную жизнь, а лучше даже записать все это на листок и сжечь его на перекрестке.

31 марта запрещалось одалживать хлеб или соль. Считалось, что таким образом вы можете лишить здоровья всех членов своей семьи.

Приметы погоды

Если к этому дню на склонах появились первые цветы мать-и-мачехи, то в конце марта и в апреле будет стоять теплая погода. При этом если появились комары, то будет солнечная и ясная погода. Мошкара кружится — к урожаю грибов.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 31 марта загадать себе идеальную жизнь

Именины отмечают: Наталья, Даниил, Дмитрий, Кирилл.