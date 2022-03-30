Наталья Сергунина рассказала об открытии нового информационного турцентра на Северном речном вокзале
В отреставрированном здании Северного речного вокзала Москвы начал работу новый туристический информационный центр (ТИЦ). Об этом в среду, 30 марта, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
— Это уже пятый информационный центр для туристов, который мы открыли начиная с 2020 года. В основном они ориентированы на путешественников, но и москвичам будет интересно узнать о городских событиях и достопримечательностях, — сказала заммэра.
По ее словам, сотрудники ТИЦ помогут составить маршруты экскурсий, предоставят карты и путеводители, а также ответят на все вопросы путешественников. Сергунина добавила, что специалисты также расскажут посетителям о возможностях цифрового туристического сервиса Russpass.
Кроме того, путешественники могут получить консультации сотрудников информационного ресурса «Московский транспорт» относительно тарифов городского транспорта и его расписания. Новый ТИЦ, расположенный на первом этаже здания вокзала, принимает посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00.
24 марта сообщалось, что специалисты начали готовить набережные Москвы к открытию навигации. Подготовка набережных к новому сезону началась после установления в городе постоянной положительной дневной температуры. В рамках работ специалисты очистят гранитные парапеты, обновят сходы к воде, а также покрасят чугунные перильные ограждения.