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Наталья Сергунина рассказала об открытии нового информационного турцентра на Северном речном вокзале

Анастасия Колоскова

Город
Наталья Сергунина рассказала об открытии нового информационного турцентра на Северном речном вокзале
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В отреставрированном здании Северного речного вокзала Москвы начал работу новый туристический информационный центр (ТИЦ). Об этом в среду, 30 марта, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Это уже пятый информационный центр для туристов, который мы открыли начиная с 2020 года. В основном они ориентированы на путешественников, но и москвичам будет интересно узнать о городских событиях и достопримечательностях, — сказала заммэра.

Наталья Сергунина рассказала об открытии нового информационного турцентра на Северном речном вокзале Фото: Пресс-служба Комитета по туризму Москвы

По ее словам, сотрудники ТИЦ помогут составить маршруты экскурсий, предоставят карты и путеводители, а также ответят на все вопросы путешественников. Сергунина добавила, что специалисты также расскажут посетителям о возможностях цифрового туристического сервиса Russpass.

Кроме того, путешественники могут получить консультации сотрудников информационного ресурса «Московский транспорт» относительно тарифов городского транспорта и его расписания. Новый ТИЦ, расположенный на первом этаже здания вокзала, принимает посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00.

24 марта сообщалось, что специалисты начали готовить набережные Москвы к открытию навигации. Подготовка набережных к новому сезону началась после установления в городе постоянной положительной дневной температуры. В рамках работ специалисты очистят гранитные парапеты, обновят сходы к воде, а также покрасят чугунные перильные ограждения.

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