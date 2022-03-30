Финская компания VR Transpoint возобновит грузоперевозки с Россией

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Финская компания VR Transpoint, которая отвечает за грузоперевозки по железным дорогам страны, возобновит прием поездов из России с 30 марта. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В организации напомнили, что ранее, 27 марта, грузовые перевозки в Россию и из нее были прекращены из-за британских санкций, введенных в отношении Москвы. Позже компания получила уведомление, что ограничительные меры не распространяются на соглашения, заключенные VR Transpoint, передает ТАСС.

До этого, 28 марта, поезд Allegro, выполняющий маршрут из Хельсинки в Санкт-Петербург, прекратил курсировать из-за нецелесообразности поездок. Уточнялось, что поезд был единственным регулярным транспортом между Россией и Европейским союзом.

1 марта финская компания VR Group уже сообщила РЖД о своем решении. Однако поезд продолжал курсировать, чтобы компания могла помочь финнам вернуться на родину из России.

21 марта стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов в Иран. Первые рейсы направятся в Тегеран с 2 апреля.