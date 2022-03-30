Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Объявленный в федеральный розыск блогер Хизри Запиров задержан в Москве

Елена Самойлова

Происшествия
Объявленный в федеральный розыск блогер Хизри Запиров задержан в Москве
Фото: Femmy 91/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Полиция задержала популярного видеоблогера Хизри Запировал, ранее объявленного в розыск. Об этом в среду, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с информацией.

По информации собеседника «ВМ», Запиров, более известный под псевдонимом Хиза, был задержан в Москве.

Напомним, 27 января 2021 года стало известно, что блогера объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве. Он якобы возглавлял группу капперов (спортивные аналитики, делающие платные прогнозы на исход спортивных событий — прим. «ВМ»). Клиенты переводили блогеру крупные суммы денег в надежде заработать на ставках.

По словам блогера, он узнал о розыске из утренних новостей и очень удивился сообщениям о том, что он скрывается.

Хиза – автор многочисленных видео с приколами на люксовых автомобилях. В своих видео он демонстрирует зрителям развлекательные постановки и пранки.

Читайте также:
Россия Задержания Блогеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте