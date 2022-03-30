Объявленный в федеральный розыск блогер Хизри Запиров задержан в Москве

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Полиция задержала популярного видеоблогера Хизри Запировал, ранее объявленного в розыск. Об этом в среду, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с информацией.

По информации собеседника «ВМ», Запиров, более известный под псевдонимом Хиза, был задержан в Москве.

Напомним, 27 января 2021 года стало известно, что блогера объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве. Он якобы возглавлял группу капперов (спортивные аналитики, делающие платные прогнозы на исход спортивных событий — прим. «ВМ»). Клиенты переводили блогеру крупные суммы денег в надежде заработать на ставках.

По словам блогера, он узнал о розыске из утренних новостей и очень удивился сообщениям о том, что он скрывается.

Хиза – автор многочисленных видео с приколами на люксовых автомобилях. В своих видео он демонстрирует зрителям развлекательные постановки и пранки.