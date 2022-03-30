Эндокринолог перечислила симптомы, которые могут указывать на проблемы со щитовидной железой

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Заболевания щитовидной железы достаточно распространены, это зависит от возраста, пола, уровня потребления йода. Проявления патологии щитовидной железы могут носить прежде всего функциональный или структурный характер либо же одновременно и тот и другой. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог тверской клиники «РЖД-Медицина» Анна Куликова.

— Говоря о функциональных расстройствах щитовидной железы, можно выделить два синдрома: тиреотоксикоз (повышенная функция щитовидной железы, когда в организме присутствует излишнее количество тиреоидных гормонов) и гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы, то есть состояние, при котором гормонов щитовидной железы недостаточно по каким-либо причинам), — отметила специалист.

По словам врача, симптомы тиреотоксикоза обусловлены поражением органа мишени, на который воздействует избыток тиреоидных гормонов. Так, при воздействии на сердечно-сосудистую систему возникают нарушения сердцебиения, учащенный пульс, повышение артериального давления, поражение сердца. Со стороны нервной системы могут проявляться такие симптомы, как повышенная возбудимость, плаксивость, суетливость, расстройства сна, дрожание рук или даже всего тела.

Также может поражаться желудочно-кишечный тракт, при этом возможно возникновение неустойчивого стула, болей в животе, поражения печени. Избыток гормонов щитовидной железы может проявляться и посредством глазных симптомов. Например, экзофтальмом (выпячиванием глазного яблока из глазницы). Также тиреотоксикоз сопровождается похудением при повышенном аппетите, повышением температуры тела, потливостью.

Гипотиреоз характеризуется обратными симптомами. При данном состоянии человека могут беспокоить весьма разнообразные жалобы: набор лишних 2–3 килограммов веса, отеки глаз и конечностей, желтушность кожи, затруднения носового дыхания, охриплость голоса, сонливость, заторможенность, снижение памяти, интеллекта, боли в мышцах, снижение частоты пульса, повышение артериального давления, в первую очередь диастолического (нижнего, сердечного), снижение аппетита, склонность к запорам, нарушение менструального цикла у женщин, бесплодие, нарушение фертильности. Анализы крови могут указывать на повышенный уровень холестерина и наличие анемии (снижение гемоглобина).

— Как мы видим, симптомы гипотиреоза очень разнообразны и неспецифичны, то есть могут быть характерны для огромного числа других заболеваний, не связанных с патологией щитовидной железы. Поэтому при возникновении данных жалоб необходимо проверять гормоны щитовидной железы, но не стоит этим ограничиваться. При нормальных значениях содержания тиреоидных гормонов в крови следует продолжать поиск других причин плохого самочувствия, — сказала Куликова.

Эндокринолог также отметила, что тиреотоксикоз и гипотиреоз — это проявления какого-либо заболевания щитовидной железы, а иногда — это стадии одного заболевания, переходящие друг в друга.

Тиреотоксикоз характерен для следующих заболеваний: диффузный токсический зоб, токсическая аденома, узловой токсический зоб, тиреотоксическая фаза хронического аутоиммунного тиреоидита, подострый тиреоидит, острый тиреоидит, послеродовый тиреоидит и так далее.

Посредством гипотиреоза проявляются такие заболевания, как хронический аутоиммунный тиреоидит, транзиторный гипотиреоз при подостром, послеродовом и безболевом тиреоидите. Характерен он и после оперативного удавления щитовидной железы и так далее.

Также нарушения функции щитовидной железы могут возникать при приеме некоторых лекарственных препаратов.

В некоторых случаях функция щитовидной железы остается нормальной, но человека могут беспокоить симптомы, связанные с изменениями структуры щитовидной железы. Это возникает при таких заболеваниях, как узловой нетоксический зоб, рак щитовидной железы, диффузный эутиреоидный зоб, подострый тиреоидит и других. Человека могут беспокоить появление косметического дефекта, образования на шее, чувство кома в горле или давящее ощущение в области шеи, затруднения при глотании или даже дыхании (в запущенных случаях), боли на передней поверхности шеи.

Зачастую патология щитовидной железы вообще ничем не проявляется для человека. Такое бывает, например, при узловом зобе, когда образования в толще железы имеют небольшие размеры и не видны через кожу. Выявляются случайно или целенаправленно при ультразвуковом исследовании щитовидной железы (УЗИ) при имеющихся факторах риска (рак щитовидной железы в семье, наличие облучения головы и шеи ранее). При этом УЗИ не служит скрининговым методом и не показано при отсутствии данных по заболеванию щитовидной железы.

Таким образом, заболеваний щитовидной железы достаточно много, а их проявления — крайне различные, заключила врач.