Москвичи стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады по информатике

Фото: Денис Гришкин / mos.ru

Финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике подошел к концу. Ученики московских школ получили более 50 процентов от общего количества дипломов.

Школьники из Москвы завоевали 15 дипломов победителей и 61 диплом призеров.

Самое большое количество баллов среди учеников девятых классов получил Иван Пискарев из школы № 2086. Среди десятиклассников лучшим стал ученик лицея «Вторая школа» Антон Степанов. Лучшим 11-классником был признан Федор Ромашов из школы-интерната имени А.Н. Колмогорова.

Интеллектуальное состязание проходило в период с 24 по 30 марта. Всего в нем принимали участие 300 школьников из 70 субъектов страны, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что победителями Всероссийской олимпиады по астрономии, которая проходила в Самаре, стали 13 учеников столичных школ. Уточняется, что абсолютными победителями стали Дмитрий Тимофеев из школы № 1798 «Феникс», Кирилл Рощин из школы Центра педагогического мастерства, а также Илья Просяной из школы «Летово».