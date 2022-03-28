Более десяти школьников из Москвы победили на Всероссийской олимпиаде по астрономии

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Победителями Всероссийской олимпиады по астрономии, которая проходила в Самаре, стали 13 учеников столичных школ. При этом призерами стали 27 москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 28 марта.

Уточняется, что абсолютными победителями стали Дмитрий Тимофеев из школы № 1798 «Феникс», Кирилл Рощин из школы Центра педагогического мастерства, а также Илья Просяной из школы «Летово», говорится на сайте.

— Мне хотелось набрать максимум, на который я способен. В прошлом году я уже участвовал в заключительном этапе, несмотря на то, что был в восьмом классе, писал олимпиаду за девятый. Благодаря этому опыту я знал, как все будет происходить, к чему готовиться, чего ждать, — рассказал Дмитрий.

11 школьников из столицы победили на Всероссийской олимпиаде по химии. Еще 42 ученика из Москвы стали призерами.

Не менее пяти тысяч московских школьников приняли участие в конкурсе книголюбов «Самый талантливый читатель». Среди учеников 1–2 классов победителями стали 27 ребят, среди 3–4 классов — 35, а среди 5–6 классов — 15.