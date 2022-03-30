«Беречь детей»: астролог Глоба рассказала о возможных катастрофах в ближайшее время

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Звездный астролог Тамара Глоба дала прогноз на ближайшие месяцы и годы. Она рассказала, что в предстоящем году есть риски вирусной опасности.

— Есть возможность заражений. Опасности такие были и в 1950-х годах. Вспышки в начале 2023 года могут дать проблемы. Нужно беречь детей. Они могут стать переносчиками заболеваний, так как постоянно контактируют друг с другом, — сказала астролог в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Для мира период 2022–2023 годов будет неспокойным. В мае 2022 года возможны провокации с разных сторон, однако летом ситуация отступит и накалится в ноябре-декабре, а также в начале 2023 года.

— Наиболее сложный год из 2021, 2022 и 2023 — последний. Важно, чтобы все не треснуло. Если бы не ковид, то военный кризис уже был бы давно. Коронавирус уберег нас от более серьезных потрясений и проблем, — считает эксперт.

Астрологи назвали три знака зодиака, представительницы которых способны выйти замуж за миллионера. Так, к ним относятся женщины, рожденные под знаком Рыб. Они созданы для быта и спокойной семейной жизни.