Бочкарев: На стройплощадках НКЦ и БКЛ используется передовая система экоконтроля

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Холдинг «Мосинжпроект» применяет на строительных площадках столицы современную систему контроля экологической безопасности. Об этом в среду, 30 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что речь идет о строительстве таких важных объектов, как Национальный космический центр (НКЦ) и новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

— Специалисты холдинга внедрили и продолжают развивать систему экологического контроля на всех направлениях своей деятельности. Она действует на всех этапах операционного цикла создания объекта — во время инженерных изысканий, при разработке проектной документации, административно-хозяйственной деятельности, а также при управлении строительными работами и осуществлении поставок оборудования и строительных материалов, — рассказал заммэра.

По его словам, система позволяет контролировать выполнение работ подрядными организациями. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что компания проводит плановые проверки, которые позволяют выявлять нарушения подрядчиками политики холдинга в сфере охраны окружающей среды.

Он добавил, что предприятие также занимается разработкой собственных «зеленых» инициатив.

— Так, в рамках системы контроля проведено ранжирование экологических аспектов на каждом объекте (образование строительных отходов, уровень шума, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу) в соответствии с индексом воздействия и коэффициентом значимости, — сказал Кравцов.

Он уточнил, в компании создан единый реестр значимых экологических аспектов. Механизм позволяет контролировать воздействие на окружающую среду, в частности, на строительных площадках НКЦ и БКЛ.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты почти завершили строительство эстакады через улицу Батайскую в составе участка московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.