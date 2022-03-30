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Бочкарев сообщил о завершении строительства эстакады через улицу Батайскую

Полина Долганова

Город
Бочкарев сообщил о завершении строительства эстакады через улицу Батайскую
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Батайская улица Карта всех событий

Специалисты почти завершили строительство эстакады через улицу Батайскую в составе участка московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, рабочие возвели все четыре опоры, завершили монтаж трех пролетных строений и продолжают вести устройство деформационных швов. Заммэра добавил, что строительная готовность эстакады, чья длина составляет более 150 метров, в настоящее время оценивается на 93 процента.

В свою очередь генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что на указанном участке также возводят еще одну эстакаду и почти завершают строительство подземного перехода.

До этого сообщалось, что специалисты выполнили надвижку металлоконструкций пролетных строений эстакады через Волгоградский проспект на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) почти на 50 процентов. Работы ведутся на участке от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной и включают транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом.

В планах специалистов — построить и реконструировать более десяти километров дорог, в том числе пять эстакад. Завершить проект планируется в 2023 году.

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