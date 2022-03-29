Загрутдинов рассказал о ходе строительства эстакады через Волгоградский проспект на ЮВХ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Специалисты выполнили надвижку металлоконструкций пролетных строений эстакады через Волгоградский проспект на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) почти на 50 процентов. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Почти на 50 процентов мы выполнили надвижку металлоконструкций пролетных строений эстакады прямого хода на развязке Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом. Для сокращения сроков монтажа металлоконструкций операции выполняются на трех стапелях, надвижка осуществляется в трех точках эстакады. Всего предстоит смонтировать порядка 27 тысяч тонн металлоконструкций, — заявил он.

Работы ведутся на участке от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной и включают транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом. В планах специалистов построить и реконструировать более десяти километров дорог, в том числе пять эстакад. Завершить проект планируется в 2023 году.

До этого сообщалось, что специалисты завершили строительство подземного пешеходного перехода на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) — от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.