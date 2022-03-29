Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Загрутдинов рассказал о ходе строительства эстакады через Волгоградский проспект на ЮВХ

Георгий Соланович

Город
Загрутдинов рассказал о ходе строительства эстакады через Волгоградский проспект на ЮВХ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Специалисты выполнили надвижку металлоконструкций пролетных строений эстакады через Волгоградский проспект на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) почти на 50 процентов. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Почти на 50 процентов мы выполнили надвижку металлоконструкций пролетных строений эстакады прямого хода на развязке Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом. Для сокращения сроков монтажа металлоконструкций операции выполняются на трех стапелях, надвижка осуществляется в трех точках эстакады. Всего предстоит смонтировать порядка 27 тысяч тонн металлоконструкций, — заявил он.

Работы ведутся на участке от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной и включают транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом. В планах специалистов построить и реконструировать более десяти километров дорог, в том числе пять эстакад. Завершить проект планируется в 2023 году.

До этого сообщалось, что специалисты завершили строительство подземного пешеходного перехода на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) — от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.

Читайте также:
Строительство Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте