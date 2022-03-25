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Рафик Загрутдинов: Строительство подземного перехода на участке ЮВХ завершено

Георгий Соланович

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Рафик Загрутдинов: Строительство подземного перехода на участке ЮВХ завершено
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Курьяновский бульвар Карта всех событий

Специалисты завершили строительство подземного пешеходного перехода на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

— Мы завершили основные строительно-монтажные работы на подземном пешеходном переходе на участке Юго-Восточной хорды от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Завершены все монолитно-бетонные работы, отделочные работы и облицовка стен, облицовка пола пешеходного тоннеля, монтаж систем жизнеобеспечения пешеходного перехода. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, — заявил он.

Загрутдинов также добавил, что 55-метровый пешеходный переход имеет два выхода и обеспечит проход под Шоссейной улицей и выход горожан к ТПУ «Курьяново».

До этого глава департамента строительства заявил, что специалисты ведут строительство и проектировку 10 домов по программе реновации в столичном районе Перово. Новостройки возводятся на 1-й, 2-й и 3-й Владимирской улицах, улицах Металлургов и Плющева и Новогиреевской улице.

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