Астролог Глоба рассказала, что будет с деньгами в будущем

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Звездный астролог Тамара Глоба рассказала, как будут обстоять дела с финансами в ближайшее время.

Эксперт говорит, что скоро электронные и бумажные деньги заменит цифровая система, которая будет включать в себя все данные о человеке, включая здоровье, имущество и доход.

— Эта система будет включать в себя все, как электрическая единица, и в нее будут входить и заработок, и имущество, а главное — здоровье и все ваши данные. Также туда будет входить потенциал, опираясь на который будет решаться, давать вам кредит или нет, — сказала астролог в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

По словам эксперта, система будет защищена от мошенников, и украсть данные людей, а также их средства, станет невозможным. Если говорить о ближайшем будущем, то максимальные проблемы с финансами ощутят жители Европы в конце июля и начале августа, предупредила она.

— Наиболее болезненно все будет воспринимать Европа, потому что это устойчивый мир, и ему сейчас тяжело. В 2023 году по сусекам будут скрести все. Кто имел большие средства, будут их доставать, чтобы уравновесить жизнь, — считает астролог.

Глоба также предсказала, какие катастрофы могут случиться в ближайшее время. По мнению астролога, особое внимание нужно будет уделить здоровью детей, так как возможны вспышки вирусов.