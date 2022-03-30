Два автомобиля столкнулись на Мичуринском проспекте

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Россия, Москва, Мичуринский проспект, 7 Карта всех событий

Авария произошла на Мичуринском проспекте. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ДТП произошло в районе дома номер семь, там столкнулись два автомобиля.

— Движение в сторону пересечения с Ломоносовским проспектом осуществляется по двум полосам из четырех, — отмечается в сообщении дептранса.

Также в пресс-службе уточнили, что на месте работают оперативные службы города.

Ранее москвичам рассказали об участках с загруженным движением вечером 30 марта.