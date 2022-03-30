Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам назвали участки с загруженным движением вечером 30 марта

Анастасия Колоскова

Город
Москвичам назвали участки с загруженным движением вечером 30 марта
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Вечером 30 марта на некоторых дорогах Москвы ожидаются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, специалисты прогнозируют наибольшие затруднения движения в центре города, а также на ТТК, МКАД и Садовом кольце. Причинами этого станут небольшие ДТП и строительные работы.

Кроме того, из-за строительных работ движение будет ограничено на Рижской и Лужнецкой эстакадах ТТК, в районе дома 198 на проспекте Мира, около дома 45 на Волгоградском проспекте, а также на 85-м и 90-м километрах МКАД. Москвичам порекомендовали для экономии времени вечером воспользоваться городским транспортом, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Москвичам назвали участки с загруженным движением вечером 30 марта Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

25 марта в дептрансе сообщили, что сэкономить время в пути до центра Москвы помогут перехватывающие парковки, где можно оставить машину и воспользоваться общественным транспортом. Сейчас в столице уже 77 таких парковок, к концу 2022 года планируют открыть более десяти — у станций метро и будущего МЦД-3.

Читайте также:
Транспорт Автомобили Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте