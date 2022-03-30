Москвичам назвали участки с загруженным движением вечером 30 марта

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Вечером 30 марта на некоторых дорогах Москвы ожидаются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, специалисты прогнозируют наибольшие затруднения движения в центре города, а также на ТТК, МКАД и Садовом кольце. Причинами этого станут небольшие ДТП и строительные работы.

Кроме того, из-за строительных работ движение будет ограничено на Рижской и Лужнецкой эстакадах ТТК, в районе дома 198 на проспекте Мира, около дома 45 на Волгоградском проспекте, а также на 85-м и 90-м километрах МКАД. Москвичам порекомендовали для экономии времени вечером воспользоваться городским транспортом, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

25 марта в дептрансе сообщили, что сэкономить время в пути до центра Москвы помогут перехватывающие парковки, где можно оставить машину и воспользоваться общественным транспортом. Сейчас в столице уже 77 таких парковок, к концу 2022 года планируют открыть более десяти — у станций метро и будущего МЦД-3.