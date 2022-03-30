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Курьер-велосипедист погиб в аварии на северо-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Курьер-велосипедист погиб в аварии на северо-востоке Москвы
Фото: Госавтоинспекция
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

На северо-востоке столицы в ДТП погиб курьер-велосипедист. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. Водитель грузового автомобиля «Рено» при выезде с улицы Илимская нарушил требования дорожного знака и сигнала светофора. В результате он наехал на велосипедиста, занимавшегося доставкой еды.

— Курьер пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, не спешившись с велосипеда, — говорится в сообщении ГИБДД.

В настоящее время на месте происшествия проводится проверка и работает следственно-оперативная группа.

Ранее, 30 марта, стало известно о том, что сотрудники ГИБДД помогают службам города освободить проезжую часть от последствий аварии на ТТК.

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