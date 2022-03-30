Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ГИБДД занялась устранением последствий ДТП с грузовиком на ТТК

Полина Долганова

Происшествия
ГИБДД занялась устранением последствий ДТП с грузовиком на ТТК
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД помогают службам города освободить проезжую часть от последствий аварии на ТТК. Об этом в среду, 30 марта, рассказали в Госавтоинспекции Москвы.

Так, специалисты ведомства убрали с дороги содержимое грузовика и переместили транспортное средство с места происшествия. Сотрудники ГИБДД помогают сориентироваться автомобилистам, а также отводят транспорт и обеспечивают безопасность дорожного движения на месте аварии, подытожили в Telegram-канале Госавтоинспекции.

Движение на данном участке временно осуществляется по одной полосе из двух, отмечается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Утром 30 марта на съезде с проспекта Генерала Дорохова на внешнюю сторону ТТК опрокинулся грузовой автомобиль. Движение на данном участке временно не осуществлялось.

29 марта в столице обнародовали статистику по количеству дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за последние пять лет. Уточняется, что за этот период количество очагов аварийности в Москве ежегодно сокращается: 2016 год — на 83 процента (с 221 до 38); 2017 год — на 81 процент (с 191 до 36); 2018 год — на 80 процентов (с 216 до 40); 2019 год — на 91 процент (с 225 до 20); 2020 год — на 85 процентов (с 165 до 20).

Читайте также:
ГИБДД Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте