ГИБДД занялась устранением последствий ДТП с грузовиком на ТТК

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД помогают службам города освободить проезжую часть от последствий аварии на ТТК. Об этом в среду, 30 марта, рассказали в Госавтоинспекции Москвы.

Так, специалисты ведомства убрали с дороги содержимое грузовика и переместили транспортное средство с места происшествия. Сотрудники ГИБДД помогают сориентироваться автомобилистам, а также отводят транспорт и обеспечивают безопасность дорожного движения на месте аварии, подытожили в Telegram-канале Госавтоинспекции.

Движение на данном участке временно осуществляется по одной полосе из двух, отмечается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Утром 30 марта на съезде с проспекта Генерала Дорохова на внешнюю сторону ТТК опрокинулся грузовой автомобиль. Движение на данном участке временно не осуществлялось.

29 марта в столице обнародовали статистику по количеству дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за последние пять лет. Уточняется, что за этот период количество очагов аварийности в Москве ежегодно сокращается: 2016 год — на 83 процента (с 221 до 38); 2017 год — на 81 процент (с 191 до 36); 2018 год — на 80 процентов (с 216 до 40); 2019 год — на 91 процент (с 225 до 20); 2020 год — на 85 процентов (с 165 до 20).