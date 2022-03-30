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Грузовик опрокинулся на Третьем транспортном кольце в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Грузовик опрокинулся на Третьем транспортном кольце в Москве
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова Карта всех событий

На съезде с проспекта Генерала Дорохова на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) опрокинулся грузовой автомобиль. Об этом в среду, 30 марта, сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города.

— Движение на данном участке временно не осуществляется. Выбирайте пути объезда, — сказано в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

29 марта в Истринском районе на 45-м километре трассы М9 по направлению в Москву произошло ДТП с участием 20 машин. При этом, по данным МВД, пострадавших в результате инцидента нет.

30 марта на ТТК водитель легковой машины наехал на стоящий автомобиль столичных служб, в результате аварии пострадал один человек.

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