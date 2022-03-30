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Один человек пострадал в аварии на ТТК в районе Шмитовского проезда

Юлия Курганова

Происшествия
Один человек пострадал в аварии на ТТК в районе Шмитовского проезда
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий

На Третьем транспортном кольце (ТТК) водитель легковой машины наехал на стоящий автомобиль столичных служб, в результате аварии пострадал один человек. Об этом в среду, 30 марта, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что ДТП случилось в районе пересечения ТТК с Шмитовским проездом.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, передает агентство.

Во вторник, 29 марта, в Истринском районе на 45-м километре трассы М9 по направлению в Москву произошло ДТП с участием двадцати машин. При этом, по данным МВД, пострадавших в результате инцидента нет.

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