Госавтоинспекция Москвы обнародовала статистику по количеству ДТП за последние 5 лет

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В столице обнародовали статистику по количеству дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за последние пять лет. Об этом во вторник, 29 марта, написали в Telegam-канале Госавтоинспекции Москвы.

Уточняется, что за последние пять лет количество очагов аварийности в Москве ежегодно сокращается: 2016 год — на 83 процента (с 221 до 38); 2017 год — на 81 процент (с 191 до 36); 2018 год — на 80 процентов (с 216 до 40); 2019 год — на 91 процент (с 225 до 20); 2020 год — на 85 процентов (с 165 до 20).

Сокращение дорожно-транспортных происшествий происходит из-за своевременных мер реагирования со стороны сотрудников ведомства, говорится в сообщении.

С 21 по 27 марта в ДТП пострадал 141 человек, в том числе 13 детей в возрасте до 16 лет. В общей сложности на столичных дорогах на минувшей неделе зарегистрировано 127 аварий, в них погибло пять человек.

Сотрудники ГИБДД в Москве задержали более шести тысяч пьяных водителей с начала этого года.