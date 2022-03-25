Сотрудники ГИБДД в Москве задержали более шести тысяч пьяных водителей с начала года

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Сотрудники ГИБДД в Москве задержали более шести тысяч пьяных водителей с начала этого года. Такие данные сообщили в пресс-службе ГИБДД в пятницу, 25 марта.

— По оперативным данным, с начала года сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем с признаками опьянения привлечены к ответственности более 6 тысяч водителей, — отмечается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

При этом половина из них привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, остальные — это те, чье опьянение было точно установлено.

Госавтоинспекция предупреждает, что последствия нахождения за рулем в состоянии опьянения могут закончиться непоправимыми последствиями.

Пять человек погибли в ДТП, произошедших 20 марта.

Всего на неделе с 14 по 20 марта семь человек погибли в ДТП.