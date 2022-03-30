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Полицейские обнаружили подпольный цех по изготовлению алкоголя

Елена Самойлова

Происшествия
Полицейские обнаружили подпольный цех по изготовлению алкоголя
Фото: МВД Медиа

Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются незаконном производстве и сбыте спиртосодержащей продукции. Об этом в среду, 30 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, преступная группа организовала сеть из шести подпольных цехов для производства и сбыта фальсифицированной алкогольной продукции. В одном из них были задержаны семь участников, еще трое объявлены федеральный розыск.

Подпольная организация производила и хранила бутылки алкоголя с этикетками известных брендов нас арендованных складах на территории Московской, Орловской и Самарской областей.

— Для маркировки нелегальной продукции использовались поддельные федеральные специальные марки. Фальсифицированные напитки поставлялись в различные регионы Российской Федерации, — добавила Волк.

Она уточнила, что из незаконного оборота изъято более 150 тонн спиртосодержащей продукции на сумму более 100 миллионов рублей. Кроме того, правоохранители также обнаружили компьютерную технику и документы. В ходе расследования допрошены более 50 свидетелей, проведено более 40 судебных экспертиз.

— По их результатам установлено, что часть изъятой спиртосодержащей продукции изготовлена с использованием сырья, включенного в список ядовитых веществ, — рассказала представитель МВД.

Видео: МВД Медиа

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Незаконное предпринимательство», «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» и «Организация преступного сообщества». Пятеро из них заключены под стражу, один отправлен под домашний арест, и еще один находится под подпиской о невыезде.

— По ходатайству следователя судом наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах обвиняемых, а также элитную недвижимость одного из них, — добавила Волк.

23 марта стало известно, что знакомые ударили женщину по голове и обокрали во время совместного распития спиртных напитков в Москве.

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