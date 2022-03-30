Синоптик рассказала москвичам о погоде в первые дни апреля

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Столицу в выходные накроет южный циклон, из-за чего погода ухудшится, а также выпадет большое количество осадков. Об этом в среду, 30 марта, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что циклон даст о себе знать уже в четверг, 31 марта, когда температура днем будет держаться в «слабоположительных» значениях, а ночью опустится ниже нуля градусов. По словам синоптика, пик циклона придется в столице на 1, 2 и 3 апреля.

Эти дни будут снежными, а в субботу, 2 апреля, интенсивные осадки не прекратятся в течение суток, добавила она. Улучшения погоды москвичам можно ждать только в понедельник, 4 апреля, когда небольшой снег будет наблюдаться лишь местами.

— Со второй половины дня 31 марта до 3 апреля включительно в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков. И это будет снег. Потому жителям столицы надо будет пережить еще один снежный апрельский эпизод, — цитирует специалиста РИА Новости.

До этого Позднякова сообщила, что период положительных среднесуточных температур и активного таяния снега наступит в столице лишь в десятых числах апреля.