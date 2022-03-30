Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве растает снег

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Период положительных среднесуточных температур и активного таяния снега наступит в столице лишь в десятых числах апреля. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в среду, 30 марта.

По ее словам, начало апреля будет по-настоящему зимним. В первые три–четыре дня месяца москвичам нужно быть готовым к снегу и холодной погоде. Днем воздух будет прогреваться до слабоположительных показателей, а ночью его температура будет опускаться ниже нуля, отметила она.

Синоптик уточнила, что весенняя погода придет в столицу позже.

— Скорее всего, поворот в сторону весны такой, какая нам нравится, когда будет температура среднесуточная положительная и будет активно таять тот снег, который нападал, произойдет в начале второй декады апреля, — приводит слова Поздняковой RT.

Синоптик Татьяна Позднякова 28 марта рассказала «Вечерней Москве», когда в столице завершится снегопад.

До этого москвичей предупредили, что в среду, 30 марта, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет снег. Ветер будет дуть с запада со скоростью пять–десять метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов.

29 марта «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы был продлен в Москве и области до 12:00 31 марта.