Жителей шести домов в Москве переселят по реновации раньше срока

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 5-я Кожуховская улица, 33 Карта всех событий

Жители шести домов, которые участвуют в программе реновации, начали переселяться в новые квартиры раньше запланированного срока. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 30 марта.

Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, расселение домов было запланировано на 2025 год, однако высокие темпы строительства позволили жителям переселиться раньше намеченного срока. Часть из них уже находится в стадии переезда, а некоторые получат новое жилье до конца 2024 года, уточнил он.

По словам Левкина, речь идет о жителях домов, расположенных по адресам: 5-я Кожуховская улица, 33; Коровинское шоссе, 27; Кавказский бульвар, 40, корпус 1; Кавказский бульвар, 42, корпус 1; Отрадный проезд, 6 и 8. Он добавил, что город выполняет перед москвичами все обязательства, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

30 марта сообщалось, что около 400 участников программы реновации переедут в две новостройки в столичном районе Кузьминки. Одна из них расположена на улице Шумилова, 4, вторая — на улице Юных Ленинцев, 117.