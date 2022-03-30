Жилой дом в стиле конструктивизм отремонтируют на севере Москвы

Фото: Фонд капремонта Москвы

Россия, Москва, Северный административный округ, район Беговой, Нижняя улица, 3 Карта всех событий

Специалисты капитально отремонтируют жилой дом в стиле конструктивизм 1928 года постройки на севере Москвы. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в столичном фонде капремонта.

— В 2022 году начнется капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу улица Нижняя, дом три. На объекте запланирован комплекс работ, включающий ремонт фасада, подвала, подъездов, замену внутридомовых инженерных систем водоотведения, холодного водоснабжения, теплоснабжения и электрики, — говорится в сообщении.

Кроме того, рабочие заменят окна в доме, обновят подъезды, установят почтовые ящики, а также отремонтируют подвалы.

Шестиэтажный дом был построен в 1928 году в стиле конструктивизм. Здание обладает сложной геометрической формой, колористика его фасадов — трехцветная, а архитектурные детали выделены белым.

Фото: Фонд капремонта Москвы

29 марта сообщалось, что специалисты отремонтировали здание Российской ассоциации международного сотрудничества 1940 года постройки на улице Машкова. Рабочие заменили стропильную систему, окна и двери, а также утеплили кровлю здания. Помимо этого, они поменяли системы электроснабжения и отопления, а также установили системы пожарной и охранной сигнализации. Прилежащую территорию благоустроили.