Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог Гинзбург перечислил опасные и полезные при гастрите продукты

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Гинзбург перечислил опасные и полезные при гастрите продукты
Рисовая каша

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал об опасных и полезных продуктах при гастрите.

По его словам, вся кислая, острая и жареная пища раздражает слизистую желудка и вызывает обострение гастрита.

— Избыточно острая, соленая, жареная или травмирующая пища типа малины, у которой есть мелкие косточки, которые могут вызывать болезненность слизистой, — рассказал Михаил Гинзбург в комментарии Nation News.

Диетолог пояснил, что при гастрите лучше употреблять мягкую пищу. Пользу принесут каши, особенно рисовая, и супы из этой крупы. Также можно готовить каши на молоке. Овощи лучше готовить в тушеном виде. Не стоит добавлять в рацион капусту, огурцы, помидоры: они обладают раздражающим эффектом.

По словам эксперта, самые вредные продукты при гастрите — это жареная картошка, жареное мясо, маринованные или соленые огурцы и помидоры в банках. Также не стоит употреблять в пищу арахис.

До этого диетолог Елена Соломатина в беседе с «ВМ» объяснила, кому нельзя есть роллы и суши. Для большинства людей качественно приготовленные роллы в небольших количествах не несут никакой опасности. Однако людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от их употребления.

Читайте также:
Правильное питание Диеты гастрит
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Оскар» уже не про кино

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Все мнения
О проекте