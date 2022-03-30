Диетолог Гинзбург перечислил опасные и полезные при гастрите продукты

Рисовая каша

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал об опасных и полезных продуктах при гастрите.

По его словам, вся кислая, острая и жареная пища раздражает слизистую желудка и вызывает обострение гастрита.

— Избыточно острая, соленая, жареная или травмирующая пища типа малины, у которой есть мелкие косточки, которые могут вызывать болезненность слизистой, — рассказал Михаил Гинзбург в комментарии Nation News.

Диетолог пояснил, что при гастрите лучше употреблять мягкую пищу. Пользу принесут каши, особенно рисовая, и супы из этой крупы. Также можно готовить каши на молоке. Овощи лучше готовить в тушеном виде. Не стоит добавлять в рацион капусту, огурцы, помидоры: они обладают раздражающим эффектом.

По словам эксперта, самые вредные продукты при гастрите — это жареная картошка, жареное мясо, маринованные или соленые огурцы и помидоры в банках. Также не стоит употреблять в пищу арахис.

До этого диетолог Елена Соломатина в беседе с «ВМ» объяснила, кому нельзя есть роллы и суши. Для большинства людей качественно приготовленные роллы в небольших количествах не несут никакой опасности. Однако людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от их употребления.