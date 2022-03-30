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Депутат Виталий Милонов призвал ввести экзамены для водителей электросамокатов

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Депутат Виталий Милонов призвал ввести экзамены для водителей электросамокатов
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Чтобы избежать происшествий с участием водителей электросамокатов, моторизованных велосипедов и иных транспортных средств, оснащенных большой мощностью, необходимо внедрить специальные экзамены для пользователей такого вида транспорта. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

По его словам, водители электрических самокатов и моторизованных велосипедов должны проходить краткий курс правил дорожного движения с последующим экзаменом:

— Мы давно просим внедрить специальные испытания и правила поведения для владельцев электросамокатов. Дело в том, что все самокаты и велосипеды, имеющие дополнительные мощности, — это уже не просто транспорт, на котором катаются во дворах ребятишки, — это полноценные средства передвижения, которые достигают высоких скоростей — 100 километров в час. И, конечно, должны быть правила, регулирующие движение водителей такого вида транспорта, чтобы исключить происшествия.

По словам Милонова, для граждан, использующих такой вид транспорта, должны быть выделены отдельные дорожки, чтобы они не выезжали на проезжую часть и не катались на тротуарах, дабы избежать столкновения с прохожими.

Верховный суд России признал электрические самокаты транспортным средством. Об этом стало известно в среду, 30 марта. Отныне любой водитель такого транспорта будет обязан соблюдать правила дорожного движения в соответствии с законом.

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