Сеть коворкинг-центров НКО и «Мосволонтер» запустили курс по управлению персоналом и волонтерами

Занятие курса ведёт руководитель кафедры МКА Сурков Михаил Андреевич / Фото: Дмитрий Тибекин

Сеть коворкинг-центров НКО и ресурсный центр «Мосволонтер» запустили курс для сотрудников некоммерческих организаций «Управление персоналом и волонтерами в НКО». Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Это уже второй курс, который проводится сетью коворкинг-центров НКО совместно с «Мосволонтером». В прошлый раз по итогам занятий мы получили позитивные отзывы, а курс успешно завершили представители 45 некоммерческих организаций. В этом году запланировано много интерактивных занятий: игры на конфликтное взаимодействие, практические задачи и тесты, — уточнила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Обучение по программе начнется 31 марта. Для участия необходима предварительная регистрация. Занятия будут проходить каждый четверг с 16:00 до 19:00 на площадке центра НКО юго-восточного округа города. Преподаватель Международного института менеджмента ЛИНК Лилия Маслова и специалисты «Мосволонтера» поделятся со слушателями навыками делового общения и менеджмента, а также расскажут, как проводить совещания и управлять конфликтами.

После окончания обучения все участники получат удостоверения о повышении квалификации, передает официальный сайт мэра Москвы.

В учебном центре «Профессионал» доступно более 60 курсов переподготовки и повышения квалификации. Здесь помогут освоить востребованную специальность и трудоустроиться. Обучение обычно занимает от недели до двух-трех месяцев. Если человеку необходимо приступить к работе как можно скорее, ему предложат короткие курсы.