Сбербанк аннулирует одобренные до 1 марта ипотечные заявки

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Сбербанк аннулирует 31 марта ипотечные заявки, которые были одобрены до 1 марта. Теперь клиентам нужно будет подать повторную заявку, после чего они получат новое решение банка. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера в среду, 30 марта.

Отмечается, что с 1 марта банк изменил ставки по ипотечным кредитам. До этого Сбербанк уже повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6 процента.

— Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка, — передает сообщение ТАСС.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении максимальной ставки льготной ипотеки до 12 процентов. Предельная сумма займа будет увеличена для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 миллионов рублей.

Для прочих российских регионов сумма будет увеличена до шести миллионов рублей. Кроме того, по трем действующим ипотечным программам ставки останутся на прежнем уровне.