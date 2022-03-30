Мишустин увеличил максимальную ставку льготной ипотеки

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении максимальной ставки льготной ипотеки до 12 процентов. Об этом он сообщил в среду, 30 марта.

— В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе «льготная ипотека» в 12 процентов годовых. Соответствующее постановление подписано, — заявил премьер.

Мишустин уточнил, что предельная сумма займа будет увеличена для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 миллионов рублей. Для прочих российских регионов сумма будет увеличена до шести миллионов рублей.

— По трем действующим ипотечным программам ставки останутся на прежнем уровне. Это шесть процентов по семейной ипотеке, три процента по сельской и два процента по Дальневосточной, — добавил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

До этого установить ставку по льготной ипотеке на уровне до 12 процентов поручил президент России Владимир Путин.

Также Путин поручил Центробанку РФ, правительству страны и Газпрому до 31 марта реализовать комплекс мер по изменению валюты платежей по поставкам газа в страны Евросоюза. Помимо этого, ЦБ и правительство РФ до 31 марта обязаны обеспечить возможность проведения платежей в рублях, а Газпром — внести соответствующие корректировки в контракты с потребителями.