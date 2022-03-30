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Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

Евгений Белоусов

Общество
Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник». Об этом сообщила директор театра Татьяна Баранова в среду, 30 марта.

Баранова подчеркнула, что актриса уволилась из театра по собственному желанию. Хаматова покинула «Современник» еще 23 марта, передает РИА Новости.

До этого Хаматова сообщила, что покинула РФ и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Актриса рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.

Россию также покинула певица Вера Брежнева. Она сейчас находится в Польше, где занимается волонтерской деятельностью. Вместе с певицей в качестве волонтера присутствует и ее дочь.

Также певица Алла Пугачева в начале уехала из России, отправившись в отпуск в Израиль. Но интернет-пользователи подумали, что Примадонна решила эмигрировать из РФ. В связи с этим артистка записала видеообращение, в котором заверила, что ни она, ни супруг даже не думали бежать из страны. По ее словам, семья просто отправилась в запланированный отпуск.

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