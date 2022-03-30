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В Кубинке появится новый детский сад на 330 человек

Ирина Игнатенко

Общество
В Кубинке появится новый детский сад на 330 человек
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

29 марта состоялась встреча жен офицеров 45-й бригады с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Участницы встречи отметили, что с нетерпением ждут, когда в Кубинке построят новый детсад. Губернатор региона рассказал, что сдать объект планируется до конца года, строители обещают, что работы завершат раньше срока. Посещать новый детский сад смогут 330 детей.

— Мы сдадим его раньше срока, за десять месяцев построим. Я знаю, насколько это востребовано, насколько справедливо, чтобы он здесь был. Это будет самый современный детский сад, — подчеркнул губернатор.

Женщины также обратились с просьбой провести работы по благоустройству зоны отдыха около озера. Местным жителям хотелось бы сделать ее более комфортной. Андрей Воробьев заверил, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, передает «360».

В Троицком и Новомосковском округах столицы планируют до конца года построить 16 школ и 19 детских садов. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

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