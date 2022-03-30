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Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица Карта всех событий

Работник столичного хостела попал в реанимацию после драки с курьером на северо-востоке столицы. Об этом в среду, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, утром 29 марта в полицию поступило сообщение о потасовке около хостела на улице Сельскохозяйственная вблизи дома 11, строение 5.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили там гражданина 1987 года рождения, являющегося администратором заведения, с ножевыми ранениями. Его госпитализировали и отправили в отделение реанимации с предварительным диагнозом — открытая рана живота.

Через пару часов по тому же адресу правоохранители задержали 33-летнего курьера. Выяснилось, что между ним и администратором хостела возник конфликт.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

29 марта в Якутске установлен мужчина, ударивший ножом приятеля, который повздорил с его дамой сердца. Компания молодых людей распивала алкоголь в квартире подозреваемого. В какой-то момент у потерпевшего произошел конфликт с возлюбленной злоумышленника. Заступившись за девушку, он схватился за нож и ударил обидчика им в живот.