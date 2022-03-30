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Первый канал опроверг информацию о закрытии программы «Жить здорово!»

Георгий Соланович

Общество
Первый канал опроверг информацию о закрытии программы «Жить здорово!»
Фото: Youtube / Жить Здорово!

На Первом канале не рассматривают вопрос о закрытии программы «Жить здорово!». Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе телеканала.

Там также уточнили, что на данный момент телепрограмма не появляется на экранах из-за изменений в сетке вещания, связанных с событиями в политике и обществе.

— Программа «Жить здорово!» не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет, — передает сообщение ТАСС.

Доктор медицинских наук Андрей Продеус также опроверг информацию о закрытии передачи, назвав первоначальное сообщение о прекращении вещания «теоретической штукой», которую «подхватывают, как одна бабка сказала», передает «360».

22 марта телеведущий Иван Ургант заявил, что Первый канал не планирует заменять его юмористом Гариком Мартиросяном в программе «Вечерний Ургант».

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