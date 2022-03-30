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Эксперт рассказала, стоит ли сейчас брать ипотеку

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказала, стоит ли сейчас брать ипотеку
Фото: depositphotos

Брать ипотеку сейчас невыгодно никому, особенно семьям с детьми. Такое мнение высказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Она пояснила, что рынок ипотеки — это сочетание трех рынков: рынка недвижимости, рынка труда и финансового рынка. Рынок недвижимости в настоящее время находится в большой турбулентности, и многие застройщики говорят о подорожании стройматериалов и о том, что они могут задерживать сроки сдачи жилья.

Рынок труда также нестабилен. Многие компании уходят с рынка, и быть уверенным в своей трудовой занятости и стабильном доходе довольно проблематично, передает «Радио 1».

Она подчеркнула, что брать сейчас кварту в кредит — это большие риски.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ о повышение ставки о льготной ипотеке. Ставка по льготной ипотеке составит 12 процентов, а кредитный лимит будет повышен до 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и до 6 миллионов рублей для других регионов, передает Nation News.

До этого стало известно, что Сбербанк аннулирует 31 марта ипотечные заявки, которые были одобрены до 1 марта.

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