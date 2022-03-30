Дерматолог предупредила об опасности «дешевого» ботокса

Фото: Unsplash

В настоящее время изменения курса валют затронули и косметологический бизнес. Услуги квалифицированных специалистов стали стоить дороже, поэтому многие женщины стали выбирать салоны, где предлагают более низкие цены. Врач-дерматолог Инесса Олийниченко рассказала, почему не стоит экономить на подобных услугах.

Она выразила опасения насчет того, что будет преобладать рынок серой продукции. По ее словам, европейский препарат для увеличения губ не может стоить пять–семь тысяч рублей.

Специалист считает, что товары по такой цене в нынешних экономических условиях предлагаются только в двух случаях: либо вещество куплено нелегально, либо вам предлагают контрафактный товар, сделанный на основе «дорогого» аналога.

После таких процедур могут возникнуть различные воспалительные процессы.

— Я столкнулась с воспалительными процессами, с асимметрией, с так называемыми гиалуроновыми усами над верхней губой, когда вводилось непонятно что, непонятно в каком объеме и непонятно где, — отметила она в комментарии Пятому каналу.

Дерматолог отметила, что подобные процедуры стоит делать только в проверенных учреждениях, имеющих лицензию.

До этого врач-косметолог Светлана Киричук объяснила, почему после ботокса лучше не употреблять алкоголь.