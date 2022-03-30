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Рябков заявил, что основой нового миропорядка станут страны БРИКС

Евгений Белоусов

Политика
Рябков заявил, что основой нового миропорядка станут страны БРИКС
Фото: МИД РФ

Страны — участницы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) станут основой нового миропорядка. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду, 30 марта.

— По всем показателям... эти страны станут основой нового миропорядка, — заявил он.

Так Рябков ответил на вопрос о том, займут ли страны БРИКС более важную роль в мире в эфире телеканала RT.

До этого российский посол в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что на фоне санкционных мер со стороны Запада формат работы БРИКС может измениться. По его словам, в настоящее время для организации открылись новые возможности для сотрудничества.

15 марта Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них ряд бизнесменов из России. Ограничения распространили на Романа Абрамовича, Германа Хана и Сулеймана Керимова. Помимо этого, Брюссель внес в черный список главу Рособоронэкспорта Александра Михеева и руководителя РСПП Александра Шохина. Всего в новый список попали 15 человек и 9 предприятий. Фигурантам запрещены поездки в ЕС, а их активы заморожены.

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