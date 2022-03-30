Синоптик рассказала, когда в столичный регион придет тепло

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Погода в первые числа апреля будет похожа на мартовскую. За первые три дня месяца может выпасть до половины месячной нормы осадков. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

С 31 марта погоду будет определять южный циклон, который принесет в Московский регион значительное число осадков.

— На большей территории Подмосковья это будет снег. Только на крайнем юге Московской области это будет мокрый снег, местами сменяющийся дождем, — пояснила собеседница «Радио 1».

Она отметила, что все это время Московский регион будет находиться в холодной части этого циклона. В ночные часы будут наблюдаться минусовые температуры. Днем температура будет повышаться до плюс трех градусов. Большую часть времени будет дуть плотный северо-восточный ветер.

По словам синоптика, улучшение погоды ожидается в начале второй декады апреля.

Как ранее сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, снег в столичном регионе растает в первой декаде апреля, в лесах он сохранится до середины месяца, передает РИАМО.

До этого синоптик Михаил Леус предупредил москвичей о рекордном снегопаде в начале апреля.