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Синоптик Леус предупредил москвичей о рекордном снегопаде в начале апреля

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
Синоптик Леус предупредил москвичей о рекордном снегопаде в начале апреля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жителям Москвы не стоит рассчитывать на потепление с приходом апреля. Об этом в среду, 30 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— 1, 2 и 3 апреля серия южных циклонов пройдет через центр европейской России, и нам не то, чтобы думать о том, когда куртки снять, а думать о том, куда мы лопаты снегоуборочные спрятали, — цитирует синоптика ТАСС.

Он отметил, что заметного потепления в ближайшие дни не случится. Согласно прогнозу, до конца этой недели в Москве по ночам будет от минус одного до минус шести градусов мороза, а днем столбики термометров поднимутся до трех градусов тепла. Леус добавил, что 4-5 апреля днем может потеплеть до шести градусов тепла.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что со второй половины дня 31 марта до 3 апреля включительно в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков в виде снега.

Также она сообщила, что период положительных среднесуточных температур и активного таяния снега наступит в столице лишь в десятых числах апреля.

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