Рабочие украли строительный материал из квартиры в Москве

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Россия, Москва, Новинский бульвар, 12 Карта всех событий

Похитители украли из квартиры женщины строительный материал, который она купила для проведения ремонта. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По словам пострадавшей, она захотела провести в своем месте жительства ремонтные работы. Для этого 26 марта в ее квартиру на Новинском бульваре был завезен строительный материал. Кроме того, женщина 1976 года устно договорилась с рабочими о предстоящих работах. Специалисты получили свободный доступ к квартире.

28 марта женщина вернулась домой и обнаружила, что на месте нет ни рабочих, ни строительного материала.

Сумма ущерба выясняется, правоохранители проводят проверку.

20 марта сотрудники полиции задержали двоих мужчин по подозрению в краже личных вещей у жителя столицы. Злоумышленники познакомились с потерпевшим на Шоссейной улице и предложили продолжить общение в сауне на улице Гурьянова. Мужчина согласился и даже оплатил посещение заведения за всю компанию. Спустя некоторое время он уснул в комнате отдыха, а после пробуждения обнаружил, что новые знакомые ушли. Вместе с ними исчезли его смартфон и банковская карта из наружного кармана куртки.