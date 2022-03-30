Новые знакомые обокрали москвича, когда тот уснул в сауне на юго-востоке столицы

Фото: Pixabay

Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин по подозрению в краже личных вещей у жителя столицы. Об этом в среду, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По предварительным данным, злоумышленники познакомились с потерпевшим на Шоссейной улице и предложили продолжить общение в сауне на улице Гурьянова. Мужчина согласился и даже оплатил посещение заведения за всю компанию.

Спустя некоторое время он уснул в комнате отдыха, а после пробуждения обнаружил, что новые знакомые ушли. Вместе с ними исчезли его смартфон и банковская карта из наружного кармана куртки.

Потерпевший обратился в банк, где ему сообщили, что с его счета было снято около 17 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались безработные и ранее судимые 42-летний житель Подмосковья и 37-летний москвич.

Они смогли воспользоваться банковской картой заявителя, поскольку запомнили ПИН-код, когда мужчина расплачивался ею в сауне. Похищенные деньги они потратили, а мобильный телефон сдали в ломбард.

По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Накануне, 29 марта, стало известно о том, что мужчина пытался похитить сыр из магазина на улице 1-й Дубровской.

Также 29 марта сообщалось о том, что воры-домушники вынесли из квартиры в Красногорске драгоценности на сумму три миллиона рублей.