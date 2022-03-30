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Машину за семь миллионов рублей угнали на юго-западе столицы

Георгий Соланович

Происшествия
Машину за семь миллионов рублей угнали на юго-западе столицы
Фото: moscow-live
22к1, улица Цюрупы, Москва, Россия Карта всех событий

Неизвестный в Москве украл машину Hyundai Palisade стоимостью семь миллионов рублей. Об этом в среду, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, транспортное средство было украдено в период с 20:00 28 марта по 8:00 29 марта. Palisade в это время находился неподалеку от дома 22 по улице Цюрупы.

Вероятно, владелец машины припарковал ее на ночь у дома. Утром мужчина обнаружил, что машина пропала, и обратился в правоохранительные органы. Ущерб составил семь миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

30 марта похитители украли из квартиры женщины строительный материал, который она купила для проведения ремонта. Пострадавшая решила сделать ремонт в своей квартире. Для этого 26 марта в ее квартиру на Новинском бульваре был завезен строительный материал. Кроме того, женщина устно договорилась с рабочими о предстоящих работах. Специалисты получили свободный доступ к квартире.

28 марта пострадавшая вернулась домой и обнаружила, что на месте нет ни рабочих, ни строительного материала.

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