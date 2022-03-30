Москвичам расскажут, как открыть собственное дело по франшизе

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Центр занятости «Моя карьера» в апреле проведет бесплатные тренинги для начинающих предпринимателей. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Наши эксперты помогут выбрать сферу деятельности, изучить юридические тонкости, разобраться с каналами продвижения и разработать интересное предложение для клиента. Программы центра — отличная возможность получить прикладные знания, которые помогут реализоваться профессионально, пройдя путь от идеи до первых продаж, — уточнила заместитель директора центра «Моя карьера» Ольга Лотванова.

На тренинге «Самозанятость: как говорить с клиентом на одном языке», который пройдет 1 апреля с 10:00 до 13:00, москвичи научатся вести любой разговор и освоят приемы эффективного взаимодействия.

С помощью тренинга «Личный бренд предпринимателя» 5 апреля в 10:00 жители столицы узнают, кому необходим бренд и зачем работать над его репутацией, а 5 апреля в 14:00 во время занятия «Как выбрать франшизу» горожанам расскажут, как открыть бизнес под известным брендом и избежать ошибок.

Об остальных тренингах центра занятости можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

30 марта сообщалось, что сеть коворкинг-центров НКО и ресурсный центр «Мосволонтер» запустили курс для сотрудников некоммерческих организаций «Управление персоналом и волонтерами в НКО».