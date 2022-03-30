Москомархитектура согласовала проект общежитий для студентов Бауманки

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект общежитий для студентов и научных сотрудников МГТУ имени Баумана на Госпитальной набережной. Об этом в среду, 30 марта, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя ведомства Сергей Кузнецов.

— Москомархитектура согласовала проект общежитий для студентов и научных сотрудников Бауманки. Это два корпуса с интересными «гранеными» фасадами, с максимально остекленными поверхностями. Оба корпуса имеют скошенные плоскости как в нижней, так и в верхней части. Из комнат с панорамным остеклением будут открываться красивые виды на Бауманский район, — заявил он.

Комнаты общежития рассчитаны на двух человек. Кроме того, в комплексе расположатся образовательно-досуговый центр, а также объекты спортивной и социальной инфраструктуры. Прилежащую территорию благоустроят.

Соавтор архитектурной концепции Елены Мызникова отметила, что движение зданий «вперед и вверх» символизирует постоянный рост и развитие студентов Бауманки.

До этого сообщалось, что новый мост по запросу жителей столицы построят через реку Яузу на территории кластера МГТУ имени Баумана. Его протяженность составит 100 метров. Он будет оборудован четырьмя лестничными сходами, пандусами, чтобы на конструкцию можно было подняться с берегов Яузы, и двумя лифтами для маломобильных граждан.