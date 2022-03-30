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Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру из-за расстройства речи

Евгений Белоусов

Общество
Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру из-за расстройства речи
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Голливудская звезда Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру из-за проблем со здоровьем. Всемирно известный актер страдает от афазии — расстройства речи. Об этом сообщила жена актера Эмма Хеминг-Уиллис в среду, 30 марта.

— Наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, и недавно у него была диагностирована афазия, влияющая на когнитивные способности. После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила, — цитирует жену актера РИА Новости.

Афазия — это локальное отсутствие или расстройство уже сформировавшейся речи. Обычно она возникает при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга в результате перенесенных травм, опухолей или инсультов.

Страдающие от этого заболевания люди отличаются бедностью лексики, они редко употребляют прилагательные, наречия, описательные обороты, почти не используют и не понимают пословицы и поговорки.

Не так давно уже появлялась информация о возможном завершении Уиллисом карьеры. Тогда предполагалось, что 66-летний актер страдает от потери памяти. В последнее время он стал больше времени посвящать семье.

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