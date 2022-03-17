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Стало известно о завершении карьеры Брюса Уиллиса из-за проблем со здоровьем

Георгий Соланович

Общество
Стало известно о завершении карьеры Брюса Уиллиса из-за проблем со здоровьем
Кадр из фильма Гудзонский ястреб

Голливудская звезда Брюс Уиллис завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила газета The New Zealand Herald.

По информации издания, 66-летний актер борется с потерей памяти. В последнее время он стал больше времени посвящать семье. Супруга звезды «Крепкого орешка» Эмма Хеминг-Уиллис их дочери Мэйбл и Эвелин заботятся о здоровье отца.

Однако официальных подтверждений этой информации пока нет, передает The New Zealand Herald.

Ранее сообщалось, что российский сноубордист Виктор Уайлд завершит карьеру после завоевания третьего места на Олимпийских играх в Китае. Во вторник, 8 февраля, он занял третье место в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине. 35-летний спортсмен оказался быстрее сноубордиста из Италии Роланда Фишналлера.

До этого гандболистка Анна Вяхирева рассказала, почему решила сделать перерыв в карьере. Она пояснила, что много лет посвятила спорту и в настоящее время хочет отдохнуть морально и физически. Анна также призналась, что на сегодняшний день у нет особых планов и идей. В данный момент она старается найти интересы вне гандбола, например, учит испанский язык и ходит на плавание.

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